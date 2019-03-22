Иксан, Южная Корея, 22 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В Южной Корее спустя 20 лет восстановили каменную пагоду Мирыксаджи (Mireuksaji Stone Pagoda), построенную во времена древнего корейского государства Пэкче (18 год до н.э.-660 год н. э.), сообщает телеканал YTN со ссылкой на National Research Institute of Cultural Heriage.

Каменная пагода Мирыксаджи

Согласно представителям исследовательского института, каменная пагода является культурным достоянием Южной Кореи и является одной из самых старых и больших каменных пагод в стране.

Известно, что на реставрационные работы каменной постройки потребовалось 20 лет и инвестиций на сумму 22,5 млрд вон (~$19,96 млн).

Каменная пагода Мирыксаджи, расположена в районе Кыммамен в городе Иксан провинции Чолла-Пукто. Известно, что данная каменная постройка датируется 639 годом н.э. и на момент завершения строительства имела высоту 14,2 м.