Москва, 22 марта, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Цена на нефть марки Brent уже четыре раза за последний месяц пыталась пройти через отметку $68. Причем совершенно очевидно, что желание участников торгов прорваться через этот психологический барьер стремительно нарастает, и крайне вероятно, что пятая попытка штурма окажется успешной, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

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«Это видно и по увеличивающейся частоте новых попыток пробиться через $68 за баррель Brent, и по внутриотраслевой статистике. Три из четырех попыток произошли за последние две недели, при этом одна из них произошла 19 марта, и еще одна — 21 марта», — пояснил эксперт.

Уверенности в успехе добавляет и отчет минэнерго США, опубликованный 20 марта, согласно которому американские запасы сырой нефти за последнюю неделю сократились на 9,5 млн баррелей. Таких позитивных для нефти значений не было с июля 2018 года.

«Сегодня, 22 марта, ожидается новый недельный отчет от агентства Baker Hughes. Число буровых установок в США сокращается с начала 2019 года. Логично предположить, что эта тенденция получит продолжение и в сегодняшних данных. Так что после «проторговки» в диапазоне $67,30−67,90 Brent ближе к вечеру может пойти на пятую попытку штурма отметки $68», — предполагает Быков.

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