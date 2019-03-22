Турин, Италия, 22 марта, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Фотошпионы засняли обновленную Quadrifoglio со странным камуфляжем. Снимки новинки разместил сайт Motor1.

Фото CarPix Обновленный Quadrifoglio

Модель, которую удалось заснять, была лишь частично закамуфлирована. Машину прикрыли камуфляжной пленкой спереди и сзади. Тем не менее изменения экстерьера и интерьер заметны. У Quadrifoglio иначе оформлена центральная консоль и подлокотник, а рычаг переключения скоростей стал короче. Также изменилась облицовка у основания рычага коробки передач.

Сквозь камуфляж заметна огромная радиаторная решетка. Кроме того, модель имеет удлиненные передние фары и двухцветный корпус боковых зеркал заднего вида.

Возможно, что паркетник получит скрытые сейчас под камуфляжной пленкой обновки в 2020 году.

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