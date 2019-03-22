Новосибирск, 22 марта, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Возможность сбора портфолио и доведение его до публики, открытость этого портфолио заложены в различных инструктивных материалах Министерства образования России. И это, кстати, одно из аккредитационных требований — дать возможность обучающемуся в рамках электронной среды образовательного учреждения собирать своё электронное портфолио, какие-то свои достижения, которые он считает нужным. Здесь нет обязательности, но возможность такой открытости своих достижений миру в образовательных учреждениях имеется, как рассказала корреспонденту ИА REGNUM проректор по научной работе Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) Галина Паршукова, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что «одна из глобальных задач Московской электронной школы — создание электронного портфолио учащегося».

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

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«Если эти достижения ребёнка вкладываются в рамки того, что Министерством образования разрешено использовать как дополнительный бонус при прочих равных условиях, когда он участвует в конкурсе абитуриентов при поступлении в вуз, то тогда это действительно хорошо. Это даёт возможность приёмной комиссии учитывать достижения ребенка, и при прочих равных возможностях, либо по тем правилам, которые будут заданы для приемных комиссий Министерством науки и образования, использовать эти материалы для определения рейтинга абитуриента и принятия решения о зачислении в вуз», — отметила Паршукова.

Она напомнила, что идёт движение страны в сторону электронного государства, открытости данных — «в конце концов, и кредитные истории доступны, и движения в зарабатывании денег, карьере». И это, считает Галина Паршукова, один из тех моментов, когда ребёнок включается в открытое электронное пространство.

«Для нас, для вуза, этот опыт был бы интересен. Хотя это не такая уж и большая новость. В нашем вузе, поскольку он творческий, ведётся очень большая предпрофессиональная подготовка. И мы такие компетенции собираем. Более того, при зачислении в вуз мы в качестве дополнительных баллов рассматриваем победы абитуриентов как минимум в шести в первую очередь творческих общероссийских олимпиадах. Причем именно в электронном виде. Однако мы не делаем эти данные открытыми. Мы их держим в личном кабинете ученика, куда имеет доступ только он и модератор», — подчеркнула она.

В то же время проректор по научной работе НГУАДИ говорит, что в новосибирском вузе понимают, что централизация подобной деятельности в условиях такого большого количества абитуриентов приведёт к определённым сложностям, в том числе и технического характера. Поэтому, наверное, должны давать возможность родителям и ученикам самим принимать решения о том, какие достижения ребёнка будут предоставлены, какие достижения он готов обнародовать. И это также относится, по её мнению, к вопросу о законе о персональных данных. Галина Паршукова подчёркивает, что не должны быть нарушены нормы закона, тайность персональных данных, личного решения человека о том, что он хочет рассказывать о себе, и о том, что не хочет.

«Здесь вообще очень много вопросов. Не хотелось бы получить очередного монополиста на оценку детей. Это должно быть аккуратно, потому что достижения человека — это всё же его личное дело. Стоит также вопрос и о равенстве возможностей. Имеется некая эксклюзивность московских образовательных учреждений, вообще школ крупных городов, но давайте отъедем 300 км от города в Новосибирской области и посмотрим, какие там возможности для участия в олимпиадах и достижения. Хотелось бы иметь равные возможности для школьников и большого города, и небольшого села. Но то, что мы движемся в эту сторону, — это, наверное, неизбежно, просто нужно делать всё аккуратно», — отметила Паршукова.

Напомним, что ранее на встрече с московскими педагогами мэр Москвы заявил, что портфолио на ребёнка, которое будет сформировано в рамках «Московской электронной школы», сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах. По словам Сергея Собянина, в электронном портфолио будут результаты всех контрольных, результаты участия в олимпиадах, конкурсах.