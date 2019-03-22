Владивосток, 22 марта, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Общая сумма кредитной задолженность регионов Дальнего Востока с февраля по март 2019 года снизилась на 3 млрд рублей. По данным Минфина, РФ долги субъектов федерального округа на 1 марта составляют 209 млрд рублей. Интересно, что в пересчете кредитного портфеля на количество населения в лидерах оказался Чукотский автономный округ — здесь на каждого жителя региона приходится 216 тыс. рублей бюджетного долга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Долги бюджетов субъектов ДФО различаются значительно, во многом это определено географическим положением, задающим возможности территории по извлечению прибыли от добычи природных ресурсов, отчасти — от самоидентификации в политическом устройстве Российской Федерации, и отчасти — от слабых или сильных сторон руководителей, управляющих краями, областями и республиками.

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От слова «совсем» государственного долга субъекта в марте 2019 года, по данным Минфина РФ, не было лишь у Сахалина, к которому организационно-территориально примыкают и Курильские острова.

В абсолютном исчислении сравнительно небольшие долги имеются у Камчатского края (4,05 млрд рублей), Приморского края (5,2 млрд рублей) и Еврейской АО (5,6 млрд рублей).

«Долговыми» лидерами, по состоянию на 1 марта, являются Хабаровский край (54,9 млрд рублей), Якутия (49,9 млрд рублей) и третье место делят Приамурье и Забайкалье — имея долги 27,6 и 27,5 млрд рублей соответственно.

В середине списка находятся Магаданская область (14,9 млрд), Чукотка (10,7 млрд) и Бурятия (8,8 млрд).

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Всего в феврале 2019 года субъекты Дальневосточного федерального округа имели 211 миллиардов рублей долговых обязательств, к марту 2019 года этот долг удалось снизить всего на 2 миллиарда, и в абсолютном исчислении он составил 209 миллиардов рублей.

В основном снижение долга удалось достигнуть за счёт Республики Бурятия, где правительство смогло снизить долговое бремя на 3,1 млрд руб., также снижение показали Якутия (на 400 млн), Еврейская автономия (на 80 млн) и Чукотский автономный округ (на 85 млн). Лидером роста долга стала Магаданская область, которая прибавила 1,1 млрд, 600 млн прибавила Амурская область, и ещё на 550 млн нарастил свой долг Забайкальский край.

В относительном исчислении, если примерить имеющиеся долги к количеству населения конкретного субъекта Федерации, картина меняется коренным образом. Так, лидером по государственному долгу на одного жителя субъекта с большим отрывом от остальных участников является Чукотка — здесь на каждого жителя приходится 216 тыс. рублей долга субъекта. Затем идёт Магаданская область с 97,8 тыс. долга на каждого жителя, далее Якутия с 52 тыс. и Хабаровский край, где относительный долг на жителя составляет 41,5 тыс. рублей. В середине списка находятся Еврейская АО (35,6 тыс.), Приамурье (34 тыс.) и Забайкалье (25 тыс.). Камчатский край имеет 12 тыс. рублей долга в пересчёте на одного жителя, Бурятия — 8,9 тыс., в Приморье этот относительный показатель составляет всего 2,7 тыс. рублей. Сахалин, как уже сказано выше, долгов не имеет.

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Если разбирать структуру долга, то она делится на четыре составляющие: государственные ценные бумаги; банковские кредиты; бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы России; государственные гарантии.

Долговых обязательств по строке «государственные ценные бумаги» совершенно не имеют Бурятия, Забайкалье, Приморье, Приамурье, Сахалин, Еврейская АО и Чукотский АО. Якутия имеет долговые обязательства в объёме 24,1 млрд рублей, Хабаровский край — 4 млрд рублей, по одному миллиарду имеют Магаданская область и Камчатский край.

Банковских кредитов не имеют такие субъекты, как Камчатка, Приморье, Сахалин и Чукотка. Все остальные кредитованы в разной степени, и лидером является Хабаровский край, который имеет коммерческие кредиты в сумме 34,6 млрд рублей. За ним идёт Забайкалье с 13,3 млрд рублей, Магаданская область имеет 8,8 млрд рублей кредитов, Приамурье — 8,1 млрд рублей, Якутия — 7,9 млрд рублей, Бурятия — 6,3 млрд рублей банковского кредита. Еврейская автономная область имеет кредитные обязательства перед банками в объёме 2,2 млрд рублей.

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Бюджетные кредиты распределены следующим образом: Приамурье в лидерах — 19,4 млрд рублей, затем идёт Хабаровский край — 16,1 млрд рублей, и Забайкалье — 14 млрд, Чукотка — 8,8 млрд рублей, Якутия — 6,3 млрд, Магаданская область — 5 млрд. По три с небольшим миллиарда рублей бюджетных кредитов имеют Еврейская АО, Приморье и Камчатка. Республика Бурятия задолжала государству 2,4 млрд рублей.

Госгарантиями увлекается в основном Якутия, которая имеет долговые обязательства по этому виду долга в объёме 11,5 млрд рублей, прирастив их с февраля месяца на 170 миллионов. Забайкалье имеет 194 млн рублей госгарантий, в Приморье этот показатель с прошлого месяца не изменился и составляет 1,6 млрд рублей. Ещё 107 млн рублей долговых обязательств имеет Хабаровский край. Остальные субъекты данным видом кредитования предпочитают не пользоваться.

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Внутри самих субъектов не менее интересная картина складывается с долгами муниципалитетов, и тут «безоблачность» Сахалина несколько меркнет, выводя его в среднестатистическое положение. Так, наибольшие объёмы долга муниципальных образований, входящих в субъект Российской Федерации, имеют в Приморском крае — 5,02 млрд рублей, Хабаровском крае — 4,18 млрд рублей и Якутии — 2,9 млрд рублей.

«Середнячками» выглядят муниципалитеты Бурятии и Сахалина — по 2,8 и 2,6 млрд рублей соответственно, в Магаданской области — 2,1 млрд рублей, в Приамурье — 1,7 млрд рублей, в Забайкалье 1,6 млрд рублей. В Камчатском крае задолженность муниципалитетов составляет 1,009 млрд рублей, в Еврейской АО — 676 миллионов рублей, и 240 миллионов рублей должны муниципалитеты на Чукотке. При этом стоит отметить, что муниципальные образования Сахалина и Чукотки смогли обойтись без банковских кредитов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января по февраль 2019 года субъекты ДФО увеличили свои долги на 6 миллиардов рублей, больше всех в этом «постарался» Хабаровский край.