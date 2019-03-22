Москва, 22 марта, 2019, 07:19 — ИА Регнум. На торгах 22 марта цена на нефть марки Brent отступила от достигнутого максимума $68,67. Цена снизилась до $67,62, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Котировки нефти снизились на фоне возобновления укрепления доллара США к основным валютам в рамках коррекции после его обвала 20 марта, которое вызвали сопроводительное заявление FOMC и пресс-конференция главы ФРС США Дж. Пауэлла.

22 марта на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в плюсе +0,10%. Техническая картина по чёрному золоту не изменилась.

Сегодня перед покупателями стоит задача вернуть цену к уровню $68,70. Если цена не вернется к обозначенному уровню, то на следующей неделе можно ждать коррекцию глубже, до $65,65.

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