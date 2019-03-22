Москва, 22 марта, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Ио итогам торгов 21 марта рубль закрылся без изменений к доллару США и в плюсе по отношению к единой валюте и британскому фунту. Пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 63,63—63,95 (-0,32%). Рубль не смог укрепиться из-за восстановления доллара и сидения нефтяных котировок. Индекс доллара полностью скорректировал падение, которое наблюдалось после публикации решения ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

К британцу рубль подорожал на 0,59%, до 83,70 руб. Неплохой результат для вчерашнего дня, учитывая, что подешевела нефть. Фунт оказался под давлением из-за опасений выхода Великобритании из ЕС без какого-либо договора. Внимание участников рынка направлено на заявления политиков в рамках саммита ЕС, на котором обсуждается вопрос переноса сроков Брексита.

Поскольку падающий курс фунта утащил за собой вниз единую валюту, то рубль подорожал к евро на 0,33%, до 72,67 руб.

Сегодня, 22 марта, участники внутреннего валютного рынка сфокусировались на итогах заседания ЦБ РФ. Скорее всего, ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% и решение не окажет влияния на рублевые пары.

Вчерашнего дня (21 марта) было достаточно, чтобы разгрузились технические индикаторов в паре доллар/рубль. Хотя сегодня диапазон может обновить вчерашний минимум 63,63 на 63,25 руб. Но рубль рассчитывает на поддержку нефтяного рынка и налогового периода.

Читайте также: Рубль укрепился более чем на 50 копеек