Омск, 22 марта, 2019, 07:01 — ИА Регнум. Власти Омской области заявили о том, что держат на особом контроле решение проблем с обманутыми дольщиками. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, всего на сегодняшний день в регионе в «дорожную карту» включены 28 «проблемных» домов. В реестры пострадавших граждан внесены 668 человек.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Омск

При этом в 2019 году благодаря мерам региональной поддержки в Омске обещают сдать два «проблемных» дома — дом № 2 по ул. Мишина и дом № 11 по ул. Малиновского.

Строительная готовность дома № 11 по ул. Малиновского составляет 90%, Генподрядчику для достройки передали земельный участок стоимостью 35,1 млн рублей, средства дольщиков в размере 21,4 млн рублей и права на 45 свободных квартир.

Строительная готовность дома на Мишина — 40%. В декабре 2018 года был заключен договор подряда с ООО «Титан-2000» на завершение строительства. Субсидия из областного бюджета составила 42 млн рублей. К работе компания уже приступила, заверили областные власти.

В облправительстве уточнили, что указанные два дома, а также ещё семь можно достроить без привлечения федеральных бюджетных средств — с помощью региональных мер поддержки и инвесторов-застройщиков. На достройку этих девяти домов необходимо 1,2 млрд рублей, из них субсидии облбюджета — 42 млн. Средства инвесторов составят около 358 млн рублей, стоимость активов — свободных квартир и офисов — 800 млн рублей.

Подключение «проблемных» домов к сетям ресурсоснабжающих организаций будет осуществляться безвозмездно. Кроме того, снижена стоимость арендной платы за земельные участки под такими домами. Застройщикам оказывается помощь в выполнении работ по благоустройству прилегающей территории.

19 многоквартирных домов из «дорожной карты» могут быть достроены только с привлечением средств из федерального бюджета. В связи с этим губернатор Омской области Александр Бурков предложил разработать госпрограмму, которая предусматривала бы выделение субсидий из федерального бюджета на достройку «проблемных» домов.

«На сегодняшний день Минфин уже согласовал в рабочем порядке выделение 5 млрд рублей для решения в стране проблемы обманутых дольщиков. Кто попадет в эту программу (стартует летом 2019 года), будет определять Минстрой РФ», — резюмировал Бурков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее российский вице-премьер Виталий Мутко заявил о том, что из федерального бюджета в регионы будет выделено 5 млрд рублей для завершения «проблемных» долгостроев. Уточняется, что деньги будут направлены в Фонд защиты дольщиков для 26 российских регионов.

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