Нижний Новгород, 22 марта, 2019, 05:34 — ИА Регнум. В Поволжье по итогам 2018 года среднемесячная заработная плата гражданских служащих, работающих в органах исполнительной власти регионов, в среднем составила 50 811 рублей, что на 12,2% выше, чем по итогам 2017 года. При этом в Татарии, Мордовии и Башкирии в данном сегменте зарплаты выросли более чем на 20%. Росстат обнародовал данные по зарплатам государственных и муниципальных служащих за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В целом по Приволжскому федеральному округу среднемесячная заработная плата гражданских служащих, работающих в территориальных органах федеральных органов власти, была 38 762 рубля, что на 5,7% больше, чем в 2017 году. Численность работников в этом сегменте составляла 73 752 человека при 91,8% укомплектованности. В региональных органах госвласти численность была 28 193 человека (укомплектованность — 94,4%), в муниципальных — 60 931 человек при укомплектованности 95,8% и средней зарплате 34 364 рубля (рост на 9,1%). Ни в одном регионе Поволжья укомплектованность служащими не доходила до 100%, и ниже всех она была в сегменте региональной власти Удмуртии — 89,2%.

Самые высокие зарплаты в территориальных подразделениях федеральных органов власти были в Башкирии — 43 821 рубль (рост относительно 2017 года на 14,8%), Пермском крае — 42 109 рублей (рост на 3,3%), Удмуртии — 40 520 рублей (рост на 5,7%), Татарии — 39 647 рублей (1,7%), Нижегородской области — 39 167 рублей (рост на 5,9%). Самые скромные зарплаты имели чиновники этого сегмента в Мордовии — 34 017 рублей (рост на 3,2%), Марий Эл — 34 703 рубля (рост на 0,3%), Пензенской области — 35 009 рубля (рост на 8,1%), Чувашии — 35 618 рублей (рост на 6,1%) и Самарской области — 36 448 рублей (спад на 1,1%). Самарская область стала единственным регионом, где наблюдался спад зарплат госслужащих.

В сегменте гражданских служащих, работающих в органах исполнительной власти регионов, самые высокие зарплаты были в Оренбургской области — 60 228 рублей (рост относительно 2017 года на 4,9%), Нижегородской области — 58 912 рубля (рост на 7%), Самарской области — 57 344 рубля (рост на 12,2%), Башкирии — 57 099 рублей (рост на 20,5%), Татарии — 55 492 рубля (рост на 20,8%). Рост на 20,2% относительно 2017 года наблюдался в этом сегменте и в Мордовии, но по уровню зарплат она входила в число середняков — 40 660 рублей. При этом в целом по Мордовии средние зарплаты по республике составляли 28 588 рублей.

Скромнее всего доходы были у региональных чиновников Кировской области — 35 307 рублей (рост на 4,9%), Саратовской области — 38 250 рублей (рост на 3,3%), Марий Эл — 39 784 рубля (рост на 5,9%), Пензенской области — 39 931 рубль (рост на 4,1%) и Чувашии — 40 340 рублей (рост на 7,5%).

Среди муниципальных служащих самые высокие зарплаты по итогам января-декабря 2018 года были в Башкирии — 42 429 рублей (рост на 23,6% относительно 2017 года), Нижегородской области — 39 959 рублей (рост на 4,9%), Татарии — 38 862 рубля (рост на 15,7%), Самарской области — 38 073 рубля (рост на 7,2%). А самые скромные зарплаты были в Чувашии — 25 105 рублей при росте относительно предыдущего года на 9,7%, Кировской области — 25 729 рублей (рост на 5,6%), Марий Эл — 25 852 рубля (рост на 5,9%), Мордовии — 26 876 рублей (рост на 8,6%).

Напомним, по данным Росстата, в 2018 году в территориальных подразделениях федеральных госорганов и госорганах исполнительной власти регионов должности госслужбы замещали 691,8 тыс. человек, должности муниципальной службы — 299,8 тыс. человек. Среднемесячная зарплата гражданских госслужащих была 49,4 тыс. рублей, что на 7,7% больше, чем в 2017 году (при 43,6 тыс. рублей в территориальных подразделениях федеральных госорганов и 63,2 тыс. рублей в госорганах субъектов Федерации), муниципальных служащих — 42,1 тыс. рублей (рост на 7,9%).

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