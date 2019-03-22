Хабаровск, 22 марта, 2019, 04:58 — ИА Регнум. В Хабаровском крае сельский житель вынужден был застрелить тигра, защищая свою жизнь. Дикое животное задрало корову селянина, а потом, по словам человека, пыталось напасть и на него. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Putin.kremlin.ru Тигр

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«Житель посёлка Золотой в Хабаровском крае услышал рёв коровы в сарае и пошел проверить, всё ли в порядке. В сарае он увидел тигра и задавленную им корову. По словам мужчины, тигр сделал резкий выпад в его сторону. Обороняясь, человек ударил тигра вилами. После этого он сходил в дом за ружьем и снова пришел в сарай. С его слов, он пытался отпугнуть хищника, но тот снова кинулся. Тогда мужчина выстрелил в зверя. Ранение оказалось для тигра смертельным. Сразу после этого гражданин сообщил о случившемся в охотнадзор и полицию. Прибывшие полицейские и наши специалисты осмотрели место происшествия и опросили гражданина. По факту гибели тигра проводится доследственная проверка. Сейчас тело хищника доставлено в посёлок Переясловка, оттуда его отправят в Уссурийск для проведения экспертизы», — рассказал начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотхозяйства минприроды Хабаровского края Юрий Колпак.

По мнению директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, случившееся иначе как трагедией назвать нельзя:

«Произошла трагедия, в причинах которой ещё предстоит разобраться. Очевидно, что у тигра были возрастные физиологические изменения, что и заставило его прийти в населенный пункт, забраться в сарай и напасть на корову. По всей видимости, в силу возраста хищник уже не мог самостоятельно добывать себе пропитание в природе. По предварительной оценке специалистов, тигр в момент встречи с человеком находился в очень ослабленном состоянии и реальной опасности не представлял (однако у него хватило сил задрать корову — прим. ИА REGNUM ). Однако естественный страх человека перед диким зверем привёл к такому печальному исходу», — сказал Арамилев.

По мнению директора центра «Амурский тигр», сама по себе встреча человека с тигром — еще не повод для убийства хищника. По его словам, есть примеры, когда люди сообщали в соответствующие органы, и специалисты успевали спасти зверей и вернуть их в природу.

По словам руководителя Амурского филиала WWF России Павла Фоменко, последний случай убийства тигра при аналогичных обстоятельствах имел место в Хабаровском крае в 2012 году. Тогда действия человека были оправданы. Сейчас, по мнению Фоменко, необходимо тщательно во всём разобраться.

Как сообщало ИА REGNUM, тигры не в первый раз приходят в отдалённые таёжные посёлки Хабаровского края. Имели место случаи, когда опасные хищники в прямом смысле терроризировали населённые пункты. Так, в марте 2017 года довольно длительное время поселок Кутузовка держали в страхе мама-тигрица и её тигренок. Мамаша учила малыша охотиться, сама при этом на домашних животных, в том числе собак, не нападала — давая возможность сыну отточить охотничьи навыки. Деревня большая, и тигриная семья каждый раз заходила в разные дворы. Специалисты пытались отпугивать хищников специальными приспособлениями, ждали разрешения на отлов, но все это время деревенские жители в ужасе сидели по домам, не рискуя выйти даже во двор.

В декабре 2016 года поселок Солонцовый подвергся террору тигрицы по кличке Тихоня, которая сбежала из центра реабилитации диких животных «Утёс». Тихоня выбрала Солонцовый своей охотничьей тропой и ходила через него «за продуктами».