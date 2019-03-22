Москва, 22 марта, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В 2018 году месячная зарплата этой категории составляла в среднем 65,9 тыс. руб. Самая большая зарплата (206,5 тыс. руб.) — у служащих Ямало-Ненецкого автономного округа: она по сравнению с 2017 г. выросла на 11,9%.

В Камчатском крае прирост зарплаты (116,2 тыс. руб.) зафиксирован на уровне 24,3%. Также увеличилась зарплата у тюменских госслужащих (128 тыс. руб.): на 9,9%. В Хабаровском крае (119,2 тыс. руб.) прирост составил 7,0%.

У чиновников в Чукотском автономной округе наблюдается отрицательный прирост зарплаты — 0,2%. Ее среднее значение по итогам 2018 года — 127 тыс. руб.

Самый низкий уровень средней зарплаты чиновников зафиксирован в Ингушетии — 26,4 тыс. руб., рост на 3,3%. В Северной Осетии рост составил 1,4%, средний уровень — 28,8 тыс. руб. В Калмыкии средняя зарплата чиновников составила 29,1 тыс. руб., прирост 0,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта первый заместитель российского министра финансов Татьяна Нестеренко объявила о готовящейся реформе государственной службы в 2020 году.