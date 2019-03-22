Нижний Новгород, 22 марта, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Семь нижегородских предприятий и четыре представителя региона в Госдуме попали в новый санкционный список Украины. С учётом предыдущего списка у Нижегородской области остался лишь один депутат Госдумы, не попавший под санкции. А из компаний, что включены в список, две уже к тому моменту были ликвидированы, причём одна из них не существует с декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Напомним, в санкционном списке Украины, закреплённом в указе от 20 марта 2019 года, 294 юридических лица и 848 физлиц.

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Въезд на территорию сопредельного государства запрещён бывшему замгубернатора Нижегородской области, избранному в 2018 году депутатом Госдумы Дмитрию Сватковскому, депутатам Наталье Назаровой, Артёму Кавинову и Денису Москвину. Все депутаты состоят в «Единой России».

Никто из депутатов не стал комментировать это действие, лишь Денис Москвин на своей странице в соцсетях мельком упомянул, что «пока ещё существующие власти Украины внесли меня в санкционный список».

Четвёрка депутатов пополнила прошлогодний список из своих коллег, в котором уже были депутаты Госдумы от Нижегородской области Александр Курдюмов, Вячеслав Никонов и Вадим Булавинов, а также сенатор Александр Вайнберг. Таким образом, под санкции не попал только депутат-коммунист Владимир Блоцкий, прошедший по федеральному списку КПРФ. Кандидат юридических наук Блоцкий из Москвы, но представляет интересы Нижегородской области. По итогам 2017 года его назвали самым богатым народным избранником. Его доход составил 200,125 млн рулей,

Помимо физических лиц, в новый санкционный перечень попали семь юрлиц, зарегистрированных в Нижегородской области. Это ООО «Экспертстроймонтаж НН» (работает в сфере строительства инженерных сооружений), ООО «В. Ф. Танкер», ООО «Русхимтрейд» из Дзержинска (агент по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами), торговое ООО «Электро-Лайн» (торговая компания принадлежит Ирине Климашиной), ООО «Аллюр-Профи», ООО ПКФ «Луидор» (производство автобусов и троллейбусов, среднесписочная численность работников — около 500 человек) и ООО «Ромек НН» (производителей канатов, веревок и сетей, принадлежит Виталию Шурыгину). Им ограничены торговые операции, исполнение финансовых и экономических обязательств. Примечательно, ООО «Аллюр-Профи» ликвидировано 21 февраля 2019 года и уже не ведёт деятельность, общество работало в сфере оптовой торговли лесоматериалами, строительными материалами и частично принадлежало Рудольфу Попову — соучредителю ряда нижегородских компаний, из которых действующий является только строительное ООО «Лидер».

А другой участник санкционного списка — ООО «В. Ф. Танкер» и вовсе было ликвидировано 14 декабря 2018 года. Его владельцем выступала иностранная компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед».

Из предприятий Поволжья в список 2019 года попали тольяттинское ООО «Са-Инжиниринг», работающее в сфере торговли машинами и оборудованием, принадлежащее бизнесмену Сергею Шалдыбину, и башкирское ООО «Профхим». Последнее специализируется на оптовой торговле химическими продуктами, единственный его участник — Эльмира Поваренкина. В списке есть и путаница. Например, АО «Научно-производственное объединение «Изолятор» указано как базирующееся в Башкирии, но по тому ОГРН, что указан в списке, компания расположена в Санкт-Петербурге.

В Башкирии под украинские санкции попало и ООО Банк «Инвестиционный капитал», в Саратове — АО «Совфрахт-Приволжск», работающее в сфере перевозок, в Чувашии — ООО «Релематика», осуществляющее научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, на 58,89% принадлежащее АО «Активэнергосеть».

В Татарии санкции затронули АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», которое ранее попало в санкционный список США. Среди причин включения в последний называли «активное участие в строительстве кораблей для ВМФ России и ФСБ» и крымские активы — «зеленодольское предприятие фактически руководит керченским заводом «Залив».

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