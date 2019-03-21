Ереван, 22 марта, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Минобороны Армении рассматривает возможность сокращения сроков срочной воинской службы для военнослужащих, несущих боевое дежурство, заявил глава ведомства Давид Тоноян на заседании правительства 21 марта.

Таким образом Тоноян прокомментировал представленный оппозиционной партией «Просвещенная Армения» проект, по которому предлагается не направлять служивших менее года военнослужащих на боевое дежурство и продлить срок военной подготовки с нынешних 5 до 12 месяцев.

«Продление сроков обучения приведет к необоснованному затягиванию процесса, его повторяемости, что неблагоприятно скажется как на организации службы, так и выполнении боевых задач. В данный момент в министерстве обороны рассматривается возможность сокращения 24-месячного срока обязательной службы для военнослужащих, несущих боевое дежурство», — цитирует министра «Новости-Армения».

Одновременно, по словам Тонояна, также рассматривается возможность продления срока службы для срочников, не несущих боевого дежурства.

В связи с этим министр предложил не принимать проект оппозиции; его предложение было принято правительством.