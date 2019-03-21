Мадрид, 21 марта, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Ахмед Абуль Гейт — генеральный секретарь Лиги арабских государств с 2016 года. Организация, основанная в 1945 году в столице Египта, потеряла значительную часть своего влияния после изменения баланса сил в арабском мире и раскола между входящими в него государствами. В настоящее время, в разгар конфликтов в Сирии и Йемене, а также нестабильности в Ливии, Лига оказалась неспособна функционировать как посредник и предлагать собственные решения.

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Сейчас Ахмед Абуль Гейт находится с визитом в Испании — по приглашению министра иностранных дел в связи с 74-й годовщиной основания Лиги арабских государств. Вчера его принял испанский король Филипп VI, и вскоре после этой встречи бывший глава египетского МИДа (с 2004 по 2011 год, когда восставший народ сверг режим президента Хосни Мубарака) побеседовал с корреспондентом испанского издания El Mundo.

Характеризуя роль Лиги в сирийском конфликте (членство Сирии в организации было приостановлено в ноябре 2011 года в связи с «репрессиями, направленными против народа»), Абуль Гейт признался, что она не участвует в мирных переговорах — даже в качестве посредника.

«Прошло пять или шесть лет с тех пор, как мы были отстранены от принятия сколько-нибудь значимых решений. Полагаю, что это может быть связано с приостановкой членства Дамаска, на которую пошла Лига, поставив себя в сложное положение. Тогда режим решил вывести нас из игры», — сказал политик.

Что касается возвращения Сирии в Лигу, глава организации считает, что еще не время обсуждать эту тему: между арабскими странами есть разногласия на этот счет.

В Йемене Лига арабских государств играет «чисто гуманитарную» роль, в то время как попытками урегулировать конфликт занимается ООН. Впрочем, на эти усилия Абуль Гейт смотрит с пессимизмом. В самой Лиге отношения между странами довольно напряженные: так, сложным является взаимодействие между Катаром и четырьмя государствами: Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и Кувейтом. Но в рамках Лиги пока удается предотвращать разногласия (в том числе благодаря посредничеству Кувейта), и функционированию организации они не угрожают.

На вопрос журналиста о ядерном соглашении с Ираном Ахмед Абуль Гейт ответил, что комитет из четырех стран (Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта) совместно с ним, председателем, выработал единую позицию по этому вопросу. Лига призывает внести поправки в соглашение, поскольку считает, что любой договор о ядерной активности должен иметь постоянную основу, а не ограниченный период действия. «Это вызывает у нас наибольшее недовольство», — уточнил политик.

Упомянув, что Абуль Гейт призывает к возрождению Лиги арабских государств как ключевого органа на Ближнем Востоке, корреспондент El Mundo поинтересовался, почему сейчас она потеряла свою актуальность.

«Организация актуальна и должна быть актуальна, — возразил Абуль Гейт. — Если бы ее не было, царил бы закон джунглей… Мы сталкиваемся с трудностями вот уже 10 лет. И тут я должен обратить ваше внимание на то, что вы называете «арабской весной». Я называю это «арабским разрушением». Потому что произошедшее в 2011 году привело к хаосу, агонии, страданиям и угрозе исчезновения государств. Все это повлияло на работу Лиги».