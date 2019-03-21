Москва, 21 марта, 2019, 22:33 — ИА Регнум. В Москве в пятницу, 22 марта, ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«В период с 7:00 до конца суток в Москве ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега. С 12:00 до утра 23 марта — усиление ветра с порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует гражданам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям советуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Напомним, ранее сегодня Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе.