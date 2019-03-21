Мурманск, 21 марта, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Марина Ковтун проявила себя как сильный политик, но улучшить жизнь на Севере ей не удалось. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Мурманской областной ДУМЫ Геннадий Степахно (КПРФ).

Gubernator51.ru Ковтун Марина

«Мне жаль, что в политике почти не осталось женщин. В списке губернаторов теперь одна — Наталья Комарова. Это неправильно, женщины должны оставаться во власти, они привносят свой особенный взгляд на решение многих проблем», — заявил депутат.

По словам Степахно, Марина Ковтун своей деятельностью на посту губернатора заслужила уважение, но экономика региона вопреки ее стараниям не улучшилась.

«Она пыталась сделать жизнь северян лучше. Получилось или нет? Скорее — нет. Экономика области деградирует. Наша область несколько лет назад «забеременела» крупными проектами, налоговой отдачи от которых до сих пор нет. Регион, который когда-то был донором, вынужден стоять с протянутой рукой, чтобы погасить государственный долг. При этом государство все больше ориентирует регионы на получение не государственных кредитов, а коммерческих, что еще больше усугубляет наше положение. Эти проблемы вызваны, конечно, не политикой губернатора, а политикой федеральной власти», — заявил Степахно.

Депутат также отметил, что на решение президент сменить в регионе губернатора могла повлиять не только серия скандалов с задержанием местных чиновников, но и смелые высказывания Марины Ковтун о необходимости внушительных вливания для возрождения жизни на Севере.

«Она права в том, что Северу нужны серьезные вливания, в том числе от крупных компаний, работающих на нашей земле. Нужно привлекать людей, в том числе строительством жилья. Пока стройиндустрия — наше самое слабое место», — поддержал экс-губернатора депутат.

Что касается фигуры назначенного врио губернатора Андрея Чибиса, то, по мнению Степахно, его профессиональный опыт может пригодиться на работе в Мурманской области — вопросы теплоснабжения, ветхого жилья — первоочередные для региона, отметил депутат.

Геннадий Степахно также сообщил, что намерен задать Андрею Чибису вопрос о том, каким образом поправить бюджетные дела в области.

«Посмотрим, какими глазами он взглянет на наш регион, и сделаем выводы к сентябрьским выборам», — заявил депутат.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ принял сегодня досрочную отставку Марины Ковтун и назначил врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который до сегодняшнего дня работал заместителем министра строительства и ЖКХ РФ.

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