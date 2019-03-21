Лондон, 21 марта, 2019, 21:06 — ИА Регнум. По мнению аналитиков нефтяного рынка из PVM Oil Associates, торговые споры США и Китая могут принести ещё много беспокойства инвесторам и негативно сказаться на нефтяных ценах, 21 марта передает агентство Reuters.

Ричард Уэстолл, Дамоклов меч

«Цены на нефть растут… Но мы подозреваем, что дамоклов меч, нависающий над рынком в настоящее время — торговые переговоры США и Китая», — заявил журналистам представитель PVM Тамас Варга.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта нефтяные цены достигли максимумов 2019 года, 21 марта — отступили примерно на 1% стоимости.

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