Рим, 21 марта, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Сенат Италии отказался объявить недоверие министру транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли, передает информагентство ANSA в четверг, 21 марта.

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Отправить Тонинелли в отставку предлагали оппозиционеры из Демократической партии — они полагают, что министр не справляется с вверенным ему участком, что проявляется прежде всего в истории с затягиванием решения о строительстве скоростной железной дороги между Турином и Лионом.

Днем ранее сенат отклонил еще одно предложение оппозиции — разрешить прокуратуре привлечь к суду вице-премьера Маттео Сальвини за «незаконное задержание» мигрантов.

В обоих случаях входящие в правящую коалицию партии поддержали друг друга: Сальвини возглавляет «Лигу», Тонинелли входит в правительство по квоте «Движения 5 звезд».

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