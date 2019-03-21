Бишкек, 21 марта, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Благодаря стабильной региональной среде в 2018 году экономика Киргизии выросла на 3,5%, а в 2019 году этот показатель достигнет 3,8%. Об этом говорится в докладе аналитиков Международного валютного фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Также, согласно прогнозам, инфляция по итогам текущего года должна сложиться на уровне 2,2%, а дефицит госбюджета увеличится до 3,4% ВВП,

«Для закрепления макроэкономической стабильности бюджетный дефицит не должен превышать 2,5% ВВП в среднесрочной перспективе. Налоговые льготы и заработная плата в государственном секторе должны быть сокращены. Нацбанк должен внимательно следить за инфляцией и позволять обменному курсу колебаться, реагируя на изменения экономической динамики», — подчеркивают эксперты МВФ.

Помимо этого они рекомендуют правительству Киргизии для вывода экономики на более высокий уровень: улучшать деловой климат и усиливать верховенство закона, повысить тарифы на электроэнергию, а также сократить налоговые льготы и уменьшить размер зарплат в государственном секторе.

ИА REGNUM напоминает, что по прогнозам правительственных экспертов, реальные темпы роста экономики Киргизии в 2019 году должны сложиться на уровне 4%. Такого же мнения придерживаются в Азиатском банке развития.

Между тем, аналитики Всемирного банка предсказывают, что по итогам 2019 года увеличение объема валового внутреннего продукта Киргизии составит 3,4%.