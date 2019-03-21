Москва, 21 марта, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Портфолио, создаваемое на каждого учащегося в рамках «Московской электронной школы», может в итоге оказаться чёрной меткой, которая будет портить человеку всю жизнь. Соответствующие опасения высказал 21 марта корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Так он прокомментировал соответствующие планы, озвученные 21 марта мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Snt.mos.ru

«Я к этой идее отношусь довольно осторожно, — признался Кудюкин. — Вообще введение досье на граждан страны — это не очень хорошо. Тем более если речь идёт об учащихся, это может оказаться своего рода чёрной меткой. Дело в том, что школьник может не очень хорошо учиться, а потом взяться за ум, пересдать тот же ЕГЭ, который первый раз сдал плохо, поступить в вуз, но портфолио всё равно будет за ним тянуться как порочащий документ. Не учитывается то, что люди вообще обладают свойством меняться. А тут шлейф на всю жизнь, и кто знает, кто и по каким причинам будет человека попрекать, что в четвёртом классе он получил во второй четверти двойку по арифметике. Риски очевидны, а вот достоинства мне совершенно непонятны — чем это портфолио будет так уж хорошо».

Кроме того, Кудюкин обратил внимание на то, что в РФ нет абсолютной защищённости никаких электронных баз данных.

«Чего только не взламывают! Но даже если мы предположим, что здесь фальсификация будет исключена, то всё равно, невозможность фальсифицировать вредную базу данных — это не достоинство. Главное в том, что она вредная, — подчеркнул он. — Более того, вообще сомнительно соответствие этой инициативы закону о защите персональных данных, так как сбор и обработка персональных данных без согласия самого человека законодательством запрещены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 марта на встрече с московскими педагогами мэр Москвы заявил, что одна из глобальных задач «Московской электронной школы» (МЭШ) — это создание электронного портфолио учащегося, которое будет содержать результаты всех контрольных, участия в олимпиадах, конкурсах.

«Это огромный массив информации. Надо его создавать, обрабатывать и смотреть, как он пригодится ребенку», — сказал Собянин и уточнил, что электронное портфолио будет сопровождать человека на протяжении всей дальнейшей жизни.