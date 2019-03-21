Москва, 21 марта, 2019, 17:27 — ИА Регнум. «Московская электронная школа» (МЭШ) станет доступна не только столичным ученикам и педагогам, но и любому желающему, заявил 21 марта мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с московскими педагогами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Доступ станет возможен для всех владельцев телефонов, установивших соответствующее приложение.

Таким способом столичные власти планируют усовершенствовать работу МЭШ. Иногородние и зарубежные педагоги также смогут загружать в систему свои методики, а авторы самых востребованных материалов получат гранты, наряду с их московскими коллегами.

Причём особое внимание следует уделять информационным технологиям и IT-направлению обучения, отметил Собянин.

«Мне кажется это отдельная история, которой надо заниматься. Федеральная программа по «айтишному» направлению слабенькая, но никто не мешает нам её развивать, углублять», — отметил Собянин.