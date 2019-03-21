Москва, 21 марта, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение создать в проекте «Московская электронная школа» (МЭШ) виртуальную лабораторию, передаёт 21 марта корреспондент ИА REGNUM.

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Лабораторию в виртуальной реальности планируется использовать для занятий по физике и химии. Кроме того, в функционал МЭШ следует включить «интерпретатор языков программирования», сказал мэр.

«Надо создать систему, которая бы всасывала самое лучше из того, что есть в российских и зарубежных школах. Надо двигаться вперед. Думаю, за счет «Московской электронной школы» мы сделаем шаг вперед», — считает он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин предложил вводить для школьников тесты, оценки по которым будут выставлять не учителя, а программы.