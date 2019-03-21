Киншаса, 21 марта, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Президент ДРК (Демократическая Республика Конго) Феликс Чисекеди отменил назначение новых сенаторов, избранных на прошлой неделе по результатам голосования в связи с заявлениями о коррупции и фальсификации в ходе выборов в Сенат и поручил провести расследование по данному делу.

Демократическая Республика Конго

Кроме того, выборы губернаторов, которые планировалось провести в этом месяце, были отложены президентом на неопределенный срок.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данное решение было предпринято после того, как по результатам выборов политическая коалиция бывшего президента Джозефа Кабилы получила почти все места в Сенате, вследствие чего партия Чисекеди выразила недовольство и выдвинула заявление о фальсификации выборов.

Глава ДРК пообещал встретиться по данному вопросу с избирательной национальной комиссией и другими должностными лицами в начале следующей недели,

Также сообщается, что Чисекеди обратился к генеральному прокурору с просьбой начать расследование заявлений о коррупции и фальсификации во время выборов.

Ранее избирательная комиссия ДРК отклонила запрос генерального прокурора о прекращении выборов в Сенат, для того чтобы полиция смогла провести расследование обвинений в коррупции.