Санкт-Петербург, 21 марта, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Более 50% активной части избирателей Санкт-Петербурга готовы проголосовать на выборах губернатора за временно исполняющего обязанности главы города Александра Беглова. Об этом, как сообщает ТАСС, на пресс-конференции 21 марта заявил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

Александр Беглов

По данным последних исследований, Беглова поддерживают 48% от числа всех опрошенных, включая тех, кто ещё не определился, будет ли он принимать участие в голосовании.

«Если пересчитывать от активной части, то там выходит свыше 50%. Так что если бы выборы проходили в это воскресенье, то Беглов победил бы уже в первом туре», — заявил Фёдоров.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. 4 октября 2018 года врио главы города решением президента России Владимира Путина был назначен Александр Беглов, до этого занимавший должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.