Санкт-Петербург, 21 марта, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Видный деятель рекламного рынка Санкт-Петербурга, а в последние месяцы — госслужащий Владимир Рябовол назначен председателем городского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Распоряжение об этом подписал 21 марта врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая набережная

С 7 февраля 2019 года Рябовол работал советником губернатора по рекламе и взаимодействию со СМИ.

Напомним, 20 марта Александр Беглов уволил прежнего главу комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева. Причем сообщение об этом дополнялось информацией о том, что материалы проверки комитета Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга переданы в правоохранительные органы.

В ходе проверки комитета по печати и подведомственных ему госучреждений аудиторами было найдено более 500 нарушений на общую сумму более 4,1 млрд рублей.

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Новый председатель комитета Владимир Рябовол до прихода в Смольный работал руководителем представительства крупной рекламной корпорации Russ Outdoor в Санкт-Петербурге, генеральным директором ООО «ОММ». Он также входил в состав Общественного совета при комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.