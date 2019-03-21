Москва, 21 марта, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Активнее участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) призвал представителей космических агентств генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов, выступая на панельной сессии «Будущее пилотируемой космонавтики» Всемирного космического конгресса в Абу-Даби. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба предприятия.

NASA МКС

Отмечается, что будущему МКС и ее коммерческому использованию Лоскутов уделил особое внимание. По его словам, вне зависимости от решения международных партнеров об их дальнейшем участии в проекте, Россия планирует в 2020 году отправить на космическую станцию многофункциональный лабораторный модуль «Наука», в 2021 году — стыковочный модуль, а в 2022 году — научно-энергетический модуль.

«Это означает, что через несколько лет российский сегмент МКС станет полностью автономным и самодостаточным», — пояснил глава компании, напомнив, что международные агентства могут не только отправлять туда своих космонавтов, но и создавать собственные модули.

Также в рамках мероприятия делегация российской компании провела переговоры с представителями космических агентств Люксембурга, Алжира, ЮАР, Судана и рядом частных компаний. Речь шла о продвижении отечественных космических технологий на международные рынки и перспективах сотрудничества.