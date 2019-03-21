Москва, 21 марта, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Американский регулятор не только принял решение оставить процентную ставку без изменения, но и вовсе отказался от ужесточения монетарной политики в 2019 году. Данная новость моментально оказало положительный эффект на стоимость активов развивающихся стран, среди которых одним из лидеров роста оказался рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Российская валюта укрепилась 20 марта более чем на 50 копеек благодаря увеличению глобального спроса на рисковые инструменты, а также активным покупкам ОФЗ нерезидентами: по итогам аукциона Минфину удалось реализовать бумаг на 73,3 млрд рублей вместо планируемых 45 млрд рублей», — пояснил эксперт.

Кроме того, росту курса способствовали положительные изменения на нефтяном рынке: в минэнерго США отчитались о резком сокращении запасов сырья в хранилищах (на 9,6 млн баррелей), что позволило котировкам взлететь к максимальным отметкам с ноября прошлого года — $68,52 за бочку.

«Вероятнее всего, в ближайшее время стоит ожидать небольшой откат курса на волне фиксации прибыли инвесторами. Однако, на уже в ближайшие дни укрепление может возобновиться, чему будут способствовать как позитивный настрой на глобальном рынке, так и пиковые налоговые выплаты 25 марта (НДПИ, НДС и акцизов), в рамках которых отечественные экспортеры будут обменивать валютную выручку. Таким образом, ближайшей целью может стать отметка в 63,30 руб./доллар», — считает Николаев.

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