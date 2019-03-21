Москва, 21 марта, 2019, 15:29 — ИА Регнум. В марках реализации «Московской электронной школы» (МЭШ) не следует ограничиваться собственным контентом, а загружать в цифровую платформу сторонние образовательные приложения и тесты для учащихся. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин 21 марта на встрече с московскими педагогами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Должны быть разные уровни сложности, и учащийся должен переходить от одного уровня сложности к другому. Игровые приложения такие работают, их в интернете можно найти. Но вопрос к качеству приложений, которые можно найти в МЭШ. Может, помониторить действующие тесты, игровые платформы, которые пользуются спросом, сделать запрос среди педагогов, учеников, что они хотят увидеть, и по их предложениям загружать различные коммерческие тесты, которые являются и платными, в МЭШ, по предложению педагогов?» — спросил Собянин.

Мэр Москвы признал, что создать нужный объём приложений и тестовых заданий с нуля будет весьма непросто. Намного рентабельнее купить уже действующие продукты, которые будут полезны ученикам, отметил он.

«Создавать с нуля целый массив сложно, тем более когда он уже придуман. Мы от него дистанцировались, считая, что учащиеся и сами могут туда заходить, но можно это и самим инициативно смотреть, что есть на рынке, и подгружать», — сказал Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин сообщил, что в проекте МЭШ будут участвовать не только московские учителя, но и педагоги из других регионов РФ и иностранных государств.