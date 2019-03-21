Брюссель, 21 марта, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейского совета Дональдом Туском перед открытием саммита глав-стран участниц Европейского союза (ЕС), который пройдет в Брюсселе 21−22 марта 2019 года, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Издание отмечает, что 27 членов Европейского союза склонны отклонить дату 30 июня 2019 года, запрошенную Терезой Мэй для отсрочки выхода Великобритании из ЕС.

«Франция выступит против переноса даты Brexit», — предупредил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно немецкому исследованию, подготовленному Фондом Бертельсманна, «жесткий» сценарий Brexit будет означать для стран Европейского союза миллиардные потери валового дохода. Ежегодные потери дохода Германии составят 10 млрд евро, Франции — 8 млрд евро, а Италии — 4 млрд евро.

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