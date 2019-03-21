Москва, 21 марта, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Политика властей США, направивших стратегические бомбардировщики B-52H в Европу, не ведет к укреплению атмосферы безопасности в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

B-52

По его словам, подобные меры Вашингтона, наоборот, вызывают «дополнительную напряженность», а не ведут к укреплению «атмосферы безопасности и стабильности».

«Мы (власти РФ) сожалеем в связи с такими действиями Вашингтона», — подчеркнул Песков.

21 марта телеканал CNN сообщил, что США перебросили в Европу для проведения военных учений шесть стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H. По данным телеканала, воздушные суда приземлились на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании в конце прошлой недели.

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