Москва, 21 марта, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке и просевший после заседания ФРС США доллар на торгах 20 марта сыграли на стороне рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Американский регулятор заявил, что не будет повышать ключевую процентную ставку до конца 2018 года и принял решение замедлить сокращение активов на своем балансе в мае и прекратить его полностью в сентябре.

«Безусловно, решение Федрезерва позитивно для долгового и валютного сегмента развивающихся рынков и сейчас у рубля появился шанс попробовать на прочность уровень 63 за доллар», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25−2,5% годовых.

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