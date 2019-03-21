Санкт-Петербург, 21 марта, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Национальный комитет ICOMOS* России подготовил меморандум для встречи с мониторинговой миссией ЮНЕСКО, которая в эти дни находится в Петербурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член совета национального комитета Николай Лаврентьев. Экспертам ЮНЕСКО расскажут об угрозах культурному наследию Петербурга и Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание Пулковской обсерватории

По словам Лаврентьева, встреча запланирована на 22 марта в стенах комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. На разговор будет отведен час. Точнее о регламенте работы зарубежных экспертов российских специалистов из ICOMOS не оповещали.

«Мы подготовили меморандум. Среди тем «Лахта Центр» — по решению Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, необходимо было представить экспертизу его влияния, это решение не было выполнено Россией. Кроме того, это общие вопросы несоблюдения конвенции об охране Всемирного наследия, отсутствие буферной зоны вокруг нашего объекта, игнорирование нашего объекта в Генплане и Правилах землепользования и застройки, а также конкретные примеры: Чесменский дворец, Пулковская обсерватория, ансамбль Александрино, Петергоф и Колтуши», — сказал Лаврентьев.

Координатор инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию» Александр Шумилов сообщил ИА REGNUM, что, по его сведениям, сегодня мониторинговая миссия запланировала поездки по всем интересующим их объектам. У Чесменского дворца их планировали встретить градозащитники, которые сообщили о присутствии там полицейских.

«Помимо Чесменского, Александрино и Пулковской обсерватории, эксперты хотели еще успеть в Гатчину и Царское Село сегодня. У них очень плотный график. Они должны будут встретиться с ICOMOS и ВООПИиК, но это пока не точно», — заметил Шумилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Национальный комитет ICOMOS России признал негативное воздействие ЖК «Планетоград» и других у Пулковской обсерватории на объект культурного наследия «Санкт-Петербург и связанная с ним группа памятников». НК указал, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации.

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Добавим, в документе ICOMOS о воздействии на Чесменский дворец застройки на улице Гастелло, которую, как и в случае с «Планетоградом», также проводит компания Setl City, говорится о недопустимости стройки на территории компонента объекта Всемирного наследия «Московская дорога», так как спроектированное здание частично перекроет видимость Чесменского дворца с Московского проспекта.

Застройка на проспекте Стачек и улице Лени Голикова (компания «Воин-В») также, по мнению национального комитета ICOMOS, вредит универсальной ценности элемента объекта всемирного наследия «Петергофская дорога» и входящему в ее границы ансамблю «Александрино». Страдают как образ загородной усадьбы в окружении природного ландшафта, ее доминирующее значение, «небесная линия», архитектурная композиция ансамбля, мемориальное значение местности и другие ценности.

«Сегодня один из телеканалов предлагал дать в эфир всю эту тему вокруг мониторинговой миссии. Но, судя по всему, указивка сверху пришла этот эфир отменить. Сложилось впечатление, что наши «городские» хотят эту историю замылить», — предположил Александр Шумилов.

Меж тем, накануне врио губернатора Александр Беглов уже встретился с экспертами миссии Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Анной Сидоренко и Джадом Табетом. «Для нас исключительно важно, чтобы Центр всемирного наследия получал полную и достоверную информацию. Мы открыты для взаимодействия и готовы вести предметное обсуждение по всем вопросам», — заявил Беглов.

* ICOMOS — Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест

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