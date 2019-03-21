Москва, 21 марта, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Согласно статистическим данным, Россия совершила гигантский скачок в распространении безналичных платежей. За последние 10 лет, с 2008 года по 2018 год, произошел настоящий прорыв в области использования безналичных денежных средств платежа. Этот показатель вырос в 10 раз, если еще в 2008 доля расходов россиян по картам в общих расходах на приобретение товаров и услуг была всего 4%, то к 2018 году этот показатель вырос до 44%. На данный момент это один из самых высоких результатов в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Безусловно, есть и лидеры в списке наиболее активных пользователей безналичных расчетов. Например, по версии Сбербанка, в 2018 году самыми «безналичными» регионами в России стали Ненецкий АО, Коми и Карелия, а вот в тройке самых активных городов по безналичным платежам стали Сыктывкар, Петрозаводск и Тюмень.

«Если еще в конце 2000-х годов безналичные расчеты только начинали входить в нашу жизнь и наиболее распространены были только в крупных городах, то сейчас различия практически стерты: и самые дальние регионы, и маленькие населенные пункты присоединились к такой форме расчета и оценили удобство безналичной системы оплаты», — отметила эксперт.

Если в крупнейших городах у населения есть возможность воспользоваться возможностью снятия наличных практически в любом месте, поскольку сеть банкоматов настолько широка, что всегда можно найти необходимый терминал в шаговой доступности, то для северных регионов безналичная оплата стала настоящим спасением от необходимости поиска места получения наличных.

«Такому масштабному росту количества и объема безналичных расчетов способствовал рост количества точек приемов безналичных платежей. На данный момент прием карт в России осуществляют 2,3 млн торговых терминалов в 1,6 млн торговых точек, на которые приходится 95% всех расходов граждан с учетом наличных.

Как видно, на текущий момент есть устойчивый тренд к тому, чтобы оборот наличных денежных средств среди населения снижался практически к нулевым значениям», — считает Ланис.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, впервые в России сумма переводов с карты на карту превысила сумму снятия денег с карт. Сумма безналичных операций составила более 48 трлн рублей.

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