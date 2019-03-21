Дирборн, США, 21 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Пользователи Twitter усмотрели в надписи на официальной страничке компании Ford троллинг над рекламой электрического кроссовера Tesla Model Y, сообщается на сайте CNBC.

Twitter.com/Ford/status «Hold your horses»

Надпись со словами «Придержи лошадей» появилась на официальной страничке компании Ford через несколько минут после представления Маском своего нового электрокара Model Y.

Читайте также: Илон Маск представил новый электрокар Model Y

Пост в Twitter, на котором была изображена синяя версия классического логотипа мустанга на черном фоне, был четкой ссылкой на краткий анонс Ford, сделанный 14 месяцами ранее на Североамериканском международном автосалоне 2018 года в Детройте — в нем говорилось, что компания работает над проектом под кодовым названием Mach 1 (проект Ford по созданию электромобиля).

Официальные представители Ford отказались комментировать твит. Тем не менее руководитель, который попросил не называть своего имени сказал, что сообщение приурочено к запуску кроссовера Tesla Model Y, чтобы намекнуть на большие события, связанной с электромобилями от компании Ford.

Читайте также: Илон Маск показал фрагмент своего электропикапа Cyberpunk