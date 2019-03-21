«Маск, придержи лошадей» — Ford
Дирборн, США, 21 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Пользователи Twitter усмотрели в надписи на официальной страничке компании Ford троллинг над рекламой электрического кроссовера Tesla Model Y, сообщается на сайте CNBC.
Надпись со словами «Придержи лошадей» появилась на официальной страничке компании Ford через несколько минут после представления Маском своего нового электрокара Model Y.
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Пост в Twitter, на котором была изображена синяя версия классического логотипа мустанга на черном фоне, был четкой ссылкой на краткий анонс Ford, сделанный 14 месяцами ранее на Североамериканском международном автосалоне 2018 года в Детройте — в нем говорилось, что компания работает над проектом под кодовым названием Mach 1 (проект Ford по созданию электромобиля).
Официальные представители Ford отказались комментировать твит. Тем не менее руководитель, который попросил не называть своего имени сказал, что сообщение приурочено к запуску кроссовера Tesla Model Y, чтобы намекнуть на большие события, связанной с электромобилями от компании Ford.
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