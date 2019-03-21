Тель-Авив, Израиль, 21 марта, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля убили палестинца на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 21 марта Al Arabia.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

По данным палестинского Красного Полумесяца, врачи оказывали помощь получившему два пулевых ранения на контрольно-пропускном пункте недалеко от Вифлеема, в последствие пострадавший был застрелен израильскими войсками.

Обстоятельства гибели палестинца не известны. Погибшему было 26 лет, так же в ходе перестрелки пострадал еще один человек.

Напомним, беспорядки и столкновения в Израиле продолжаются с марта 2018 года, когда президент США Дональд Трамп перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.