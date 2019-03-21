Москва, 22 марта, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Эффективность работы Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи повысится от переезда в комплекс небоскребов «Москва-сити», рассказал министр экономразвития Максим Орешкин в правительственном видеоблоге. Новая «прописка» ведомств действительно эффектна — но вот будет ли она эффективной, обсуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Эффективность, по мысли Орешкина, повышается за счет переезда из старого здания в новое и сокращения используемых площадей (со 170 тысяч кв.м. до 70 тысяч), а новая среда, рассказал министр, это и новые коммуникации, плюс — экономия: меньше метров — меньше расходов. А если всё сложится, то переедут и другие ведомства, и даже премьер (был такой намек). Звучит впечатляюще.

Но что касается экономической эффективности, необходимо учесть: элитная недвижимость в комплексе «Москва-сити» — одна из самых дорогих в столице, метров, вероятно, вскоре понадобится больше (ну, зачем руководителям отделов — открытое пространство?), так зачем переезжать в башни? И в чём эффективность данного шага?

Что-то проясняется, если учесть, что руководители российского правительства не особо любят посещать регионы родной страны (чего стоит одна география визитов Дмитрия Медведева, который вроде как не внешней политикой занимается, но за истекшие полгода побывал в четырех российских регионах и 11 раз за границей). В этом плане переезд из обычных зданий в заоблачные дали — ход концептуальный, отрывающий исполнительную власть от реальной жизни граждан еще больше. А что же ждет покинутые здания?

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