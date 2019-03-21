Москва, 21 марта, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Сегодня, 21 марта, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с первым президентом Казахстана, председателем Совета Беопасности республики Нурсултаном Назарбаевым и новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Телефонный разговор

Путин поздравил Токаева со вступлением в должность главы республики и пожелал ему успехов на посту президента Казахсьтана.

Также президент России пообщался с Нурсултаном Назарбаевым, поблагодарил его за работу и выразил надежду, что Назарбаев продолжит участвовать в укреплении Евразийского экономического союза.

В ходе разговора президенты Казахстана и России договорились об организации в ближайшее время визита Токаева в Россию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. Новым президентом республики стал Касым-Жомарт Токаев.

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