Москва, 21 марта, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Министерство обороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.

Mil.ru Су-27

Отмечается, что средствами контроля воздушного пространства цель была обнаружена на значительном удалении от государственной границы РФ и взята на сопровождение.

«Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — говорится в сообщении.

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По данным Минобороны, после этого B-52 изменил свою траекторию полета в сторону от российских границ, а российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели Соединённые Штаты перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H для проведения военных учений. Они приземлились на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании. Четыре бомбардировщика уже приняли участие в различных учебных миссиях по всей Европе и выполнили полеты, в том числе над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями.

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