Москва, 21 марта, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Нефть марки Brent во второй раз за март обновила годовой максимум — показав сегодня, 21 марта, в ночь значения на уровне $68,69 по майским фьючерсам. В то время как техасская WTI поднялась за последние две недели ещё более значительно — впервые выше $60 за баррель с прошлой осени, причём техасская нефть смогла обновить максимумы февраля уже суммарно в марте на $2,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

ptra Добыча нефти

«И без того сохраняющие в целом положительный умеренно «бычий» настрой нефтяные цены получили накануне неожиданно сильную подпитку дополнительно от данных минэнерго США: они показали, что запасы сырой нефти в хранилищах снизились за неделю более чем на 9,5 млн баррелей, а также что запасы дистиллятов и бензина также сократились, каждый показатель на величину более 4 млн баррелей.

Снижение мировых запасов нефти до среднего уровня за предыдущие пять лет является основной официально заявленной целью стран-экспортёров из ОПЕК+, ради чего они и ограничивают себя в добыче. Поэтому статистические подтверждения, что динамика запасов действительно продвигается в направлении снижения, поддерживают нефтяные цены», — рассуждает эксперт.

Маловероятно, чтобы сегодня или до конца недели корректировки нефтяных цен уходили надолго глубже $67 по марке Brent либо ниже $58,50 по техасской WTI, так как технически именно из района указанных цен и стартовал вчерашний свежий импульс к росту до новых максимумов. В то же время любые коррекции нефтетрейдеры скорее станут использовать для новых покупок — и в этом случае цены смогут в четверг или пятницу вновь обновить текущие максимумы.

«Учитывая прогноз роста мирового спроса к концу 2019 года до исторических пиков, выше знаковой отметки 100 млн баррелей в сутки, вероятно, цены продолжат среднесрочно стремиться этой весной в целевую зону $70−72 по марке Brent, где по многим фундаментальным прогнозам находится «справедливая» цена, с учётом баланса темпов добычи, скорости роста спроса и запасов», — заключил Пушкарёв.

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