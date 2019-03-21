Москва, 21 марта, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Перевод образования детей в цифровую форму, как это предусмотрено проектом «Московская электронная школа» (МЭШ), станет серьёзной ошибкой, которая приведёт к очень негативным последствиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Николай Зубрилин (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM С планшетами на уроках

«У нас сегодня ученики уже практически не могут писать. Я видел, как они пишут: корявым почерком, как курица лапой. Это происходит потому что они очень мало пишут, у них основной материал — это печатный», — отметил Зубрилин.

Вместо перехода на западные технологии и стандарты в России следовало бы вернуться к традиционной отечественной системе образования, уверен собеседник.

«Переводить в электронный вид школьное образование — серьёзная ошибка. Это отодвинет от реальности весь воспитательный процесс. У нас уже сейчас 80% воспитательного процесса детей и подростков происходит в интернете. Это отдаляет их от природы, общения. Кроме нахождения в классе до конца уроков у них никакого общения и нет. На улице мы уже не видим «стаек» детей, чтобы они там играли. Поле школы они приходят домой и сидят за компьютером до позднего вечера. Сделали уроки — переходят на сайты, ищут какие-то игры, развлекуху. Это пагубно влияет на детей», — отметил депутат Мосгордумы.

По мнению депутата, электронная школа ведёт к тому, что у человека «будет развито мышление штампами, какими-то наборами, живого общения уже сегодня не хватает».

Зубрилин напомнил, что, согласно некоторым исследованиям, постоянное нахождение за компьютером повышает у детей агрессию.