Стокгольм, 21 марта, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Фото с испытаний нового автомобиля от компании Volkswagen попало в интернет, 21 марта сообщает издание Motor1.

Motor1 Кроссовер Volkswagen T-Roc Cabrio в камуфляже

Швецию для испытания новинки производитель выбрал неслучайно. T-Roc Cabrio тестируется в суровых зимних условиях. Очевидно, что машина будет ориентирована на тех покупателей кабриолета, которые захотят пользоваться машиной круглый год, а не только летом. У авто складная крыша, что не является сегодня модным в мире машин. Видимо, Volkswagen хочет изменить этот тренд.

Сообщается, что кроссовер уже скоро может быть официально представлен автопроизводителем.

Ориентировочный срок премьеры кабриолета — 2020 год.

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