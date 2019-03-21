Москва, 21 марта, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с Андреем Чибисом, в ходе которой проинформировал о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. Об этом сообщает 21 марта сайт Кремля.

Kremlin.ru Андрей Чибис

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Марина Ковтун, возглавлявшая регион с 2012 года, 18 марта подала заявление о досрочной отставке. Отставка была принята главой государства.

Андрей Чибис имеет богатый опыт работы в региональных и федеральных органах государственной власти. Он уже третий участник программы подготовки кадрового резерва, за последние три дня направленный президентом Путиным возглавлять регионы до избрания нового высшего должностного лица.

«Школу губернаторов» прошли врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Среди других выпускников — врио губернатора Курской области Роман Старовойт, глава Омской области Александр Бурков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава Новосибирской области Андрей Травников и другие.

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Андрей Чибис — действительный государственный советник 3-го класса.

Родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. После окончания Московского университета потребительской кооперации вёл частную юридическую практику (2001−2004 годы).

Его политическая карьера началась с должности советника губернатора Рязанской области. В 2007 году он стал заместителем директора Департамента строительства, отвечал за реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Далее (2006−2007 годы) обеспечивал реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» и проектов комплексного освоения территорий в должности начальника Управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

С июля 2009 года — вице-президент Национального союза водоканалов. В 2010—2011 годы — исполнительный директор Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Общероссийского народного фронта и исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию ЖКХ «Развитие» (НП «ЖКХ Развитие»).

После работы члена экспертного совета при правительстве РФ и руководителя рабочей группы по развитию ЖКХ, назначен на должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (декабрь 2013 года). С октября 2014 года получил должность Главного государственного жилищного инспектора РФ.

Также Андрей Чибис избран членом Бюро комитета по жилищному хозяйству и землепользованию европейской экономической Комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

Из наград чиновник имеет почетный знак Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и благодарность правительства — «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Женат, воспитывает дочь и сына.

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Как отмечает ИА REGNUM, в сентябре 2017 года появилась информация, что Андрей Чибис может возглавить Ивановскую область, сменив на губернаторском посту Павла Конькова, а в конце мая 2018 года Чибиса так и не дождались в Алтайском крае.

Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис назначен до вступления в должность лица, избранного губернатором Мурманской области. Выборы главы Заполярья могут состояться в сентябре 2019 года, в единый день голосования.