Москва, 21 марта, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Законопроект о возможности граждан взять отсрочку по ипотечным кредитным платежам Госдума приняла в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Законопроект был внесен в Госдуму в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина. Так, глава государства заявлял о том, что гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, необходимо помочь и дать возможность взять ипотечные каникулы — то есть оформить отсрочку по платежам.

Законопроект устанавливает, что получить отсрочки по ипотечным платежам можно только в случае, если ранее заёмщик не просил изменений в кредитном договоре, а также если речь идёт о кредите на единственное жилье, а сам заёмщик оказался в трудной ситуации. Под ней авторы инициативы предлагают понимать потерю работы, снижение дохода более чем на 30% за месяц, а также ситуации, когда гражданин более двух месяцев числится временно нетрудоспособным или стал инвалидом I или II группы. На ипотечные каникулы могут претендовать и заемщики, имеющие на своем обеспечении нетрудоспособных членов семьи, потерявшие близких родственников.

Указанные граждане смогут оформить ипотечные каникулы максимум на шесть месяцев. В это время заёмщик может сократить размер своих выплат или совсем их не уплачивать. При этом срок кредита растянется на срок каникул, а размер платежей по окончанию каникул будет тем же, что указан в кредитном договоре.

Такие нормы направлены на поддержку граждан РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Президент подчеркнул, что никакая экономическая выгода банков не должна навредить людям. У тех, кто потерял возможность работать из-за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей», — отметил Володин.

При этом, как заявил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), возможность получить ипотечные каникулы никак не повлияет на проценты по кредитам.

«В принципе, банки ничего не теряют — просто срок платежей увеличивается по предоставленному кредиту… Никто и не заметит, и никаких повышений по кредитам не будет. Надо понимать, что ипотечное кредитование — это очень надежное кредитование, просрочка около 1,5%. Банкиры гоняются за такими заемщиками, и вряд ли они будут повышать проценты, чтобы потерять таких заемщиков», — отметил Аксаков.

Кроме того, депутат также отметил, что ко второму чтению в законопроект будут внесены изменения. Так, первоначально предполагалось, что нововведение коснется только новых договоров об ипотеке. Однако президент РФ Владимир Путин в ходе заседания правительства заявил, что закон должен коснуться в том числе и уже оформленных кредитов. Депутаты такое решение поддержали и внесут необходимые изменения в законопроект ко второму чтению. Таким образом, закон будет иметь обратную силу действия.