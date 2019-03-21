Хамамацу, Япония, 21 марта, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Будущие мотоциклы Suzuki могут оснащаться усовершенствованными системами помощи водителю (ADAS) на основе радара, сообщается на сайте CarAndBaike.

Изображения показывают, как радиолокационные отражатели будут предупреждать другие автомобили о наличии мотоцикла на дороге

Последние патентные изображения добытые изданием раскрывают планы Suzuki Motor Corporation по модернизации системы безопасности на своих мотоциклах.

Изображения, поданные в недавнем патенте в Японии, указывают на то, что Suzuki надеется установить радиолокационные отражатели в стратегических точках на своих мотоциклах, чтобы сделать их более заметными для других транспортных средств на которых уже установлены датчики столкновения. Датчики столкновений и усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) — это новейшие технологии, которые были внедрены при создании более безопасных автомобилей, предупреждающие водителей о возможных столкновениях и даже инициирующие маневры, такие как торможение и замедление.

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