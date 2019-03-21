Мотоциклы Suzuki оснастят системой радиолокации
Хамамацу, Япония, 21 марта, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Будущие мотоциклы Suzuki могут оснащаться усовершенствованными системами помощи водителю (ADAS) на основе радара, сообщается на сайте CarAndBaike.
Последние патентные изображения добытые изданием раскрывают планы Suzuki Motor Corporation по модернизации системы безопасности на своих мотоциклах.
Изображения, поданные в недавнем патенте в Японии, указывают на то, что Suzuki надеется установить радиолокационные отражатели в стратегических точках на своих мотоциклах, чтобы сделать их более заметными для других транспортных средств на которых уже установлены датчики столкновения. Датчики столкновений и усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) — это новейшие технологии, которые были внедрены при создании более безопасных автомобилей, предупреждающие водителей о возможных столкновениях и даже инициирующие маневры, такие как торможение и замедление.
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