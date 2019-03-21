Оттава, 21 марта, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В течение трёх лет Канада предоставит Украине военную помощь на сумму $105,6 млн, сказано в проекте бюджета, который находится на рассмотрении парламенте Канады, сообщило 21 марта информационное агентство «Укринформ».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

"Правительство остается преданным продолжению поддержки Украины. Учитывая это, в бюджете-2019 подтверждается намерение вложить в течение трёх следующих лет до $105,6 млн на возобновление операции «Unifier», — сказано в документе.

Средства будут потрачены на подготовку боевиков ВСУ, а также на осуществление реформ в украинской оборонке:

«В эту сумму входят $99,6 млн дополнительных средств, выделенных в течение трёх лет на продление военного вклада Канады, а также до $6 млн на поддержку более широких усилий по воплощению безопасности и оборонных реформ на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канада продлила действие миссии «Unifier», в рамках которой канадские инструкторы готовят боевиков ВСУ во Львовской области.

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