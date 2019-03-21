Минск, 21 марта, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Касым-Жомарту Токаеву поздравление с вступлением в должность главы Казахстана и выразил надежду на дальнейшее развитие белорусско-казахского сотрудничества «в духе стратегического партнерства и доверия». Об этом сообщается на сайте белорусского лидера 21 марта.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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«В Белоруссии вы известны как мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа», — отметил Лукашенко в поздравлении.

Президент Белоруссии пожелал Токаеву доброго здоровья, благополучия и новых созидательных достижений на высшем государственном посту.

Он также напомнил о подтверждённой ранее готовности Казахстана «к дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами». Лукашенко уверен, что всестороннее плодотворное сотрудничество двух государств будет развиваться и впредь.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Нурсултан Назарбаев, который возглавлял Казахстан почти 30 лет, выступил с обращением к народу, в котором сообщил о своём решении сложить полномочия президента страны. При этом из большой политики Назарбаев уходить не собирается. Он сохранит за собой пост главы Совета безопасности страны и членство в Конституционном совете.

20 марта состоялась церемония вступления Касыма-Жомарта Токаева в должность президента Казахстана. До этого назначения он возглавлял верхнюю палату парламента страны. В качестве руководителя страны он останется до следующих выборов главы государства.