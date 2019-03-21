Москва, 21 марта, 2019, 09:25 — ИА Регнум. В Москве с 21 марта начался приём заявок на участие в фестивале «Пасхальный дар». Заявки будут принимать до 7 апреля, сообщается на портале мэра столицы.

Маковский А.В. Пасхальный стол.1916

Принять участие в фестивале могут производители авторских сувенирных и текстильных изделий, а также предприятия общественного питания.

Главная цель фестиваля — благотворительность, 5% оборота торговли перечислят на общий счет и распределят между благотворительными фондами.

Традиционный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» в 2019 году пройдет в Москве с 25 апреля по 5 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году фестиваль «Пасхальный дар» посетили рекордные 4,7 млн человек, в 2017 году — более 3 млн человек.

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