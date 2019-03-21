Москва, 21 марта, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 21 марта прогреется до +5°С, сообщает Гидрометцентр России.

Константин Коровин. Старая Москва. Этюд. 1913

Днем в столице ожидается +3…+5 °С. Ожидаются небольшие осадки, местами умеренные (снег с дождем). Ветер будет дуть западный 5−10 м/c. Утром местами гололедица.

Давление — 749 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в северных районах России, таких как Якутия, возможны двадцатиградусные морозы и похолодания до — 30 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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