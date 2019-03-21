Магадан, 21 марта, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Общественная палата Магаданской области предлагает пересчитать потребительскую корзину для жителей региона с тем, чтобы в ней были учтены условия жизни на Колыме. В соответствии с предлагаемыми изменениями, в обязательный минимум для колымчан могут войти не только авиационные услуги, мобильная связь и интернет, но и впоследствии норковые шубы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

leyla.a Норковая шуба

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Всего от общественников, представителей органов власти, активистов Колымы поступило более шестисот идей, которые предлагается учесть при формировании национальной программы развития Дальнего Востока, информирует телеканал «Вести-Магадан». Одно из этих предложений — повышение комфортности жизни на Колыме путём корректировки составляющих потребительской корзины.

«Она должна учитывать авиационные услуги, тёплую одежду, тарифы на интернет, мобильную связь, другие особенности, отсюда, из этой реальной потребительской корзины, должны быть пересчитаны нормативы минимальных доходов и прожиточного минимума, в перспективе в потребительскую корзину могут войти норковые шубы начального уровня», — отметил председатель общественной палаты региона Яков Радченко.

Общественники также предложили ввести беспроцентную ипотеку для молодёжи, провести реновацию хрущёвок, предусмотреть оплату дороги в отпуск всем за счёт федерального бюджета. Кроме того, в числе предложений — субсидирование билетов не авиакомпаниям, адресно жителям региона, введение минимального порога зарплат в бюджетной сфере.

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«Здесь мы говорим о национальной программе развития Дальнего Востока, и я думаю, что именно в этой программе нужно будет спокойно, так сказать, аргументированно выделять позиции Магаданской области, — прокомментировал эти предложения глава региона Сергей Носов. — Должно быть не так: мы северяне, нам положено. Должны быть аргументы, у нас есть логика в наших предложениях. Когда попросят объяснений, надо быть готовыми это объяснять. Совершенно правильная постановка — качество жизни и высокий уровень зарплаты, это компенсация, если хотите, или преимущество — пожалуйста, добро пожаловать. Потому что мы живём и работаем именно в этих условиях, но жизнь должна быть качественной, и права одинаковые — многодетная семья на Крайнем Севере или в центре России — это многодетная семья. И ребёнок-инвалид — и на Крайнем Севере инвалид. Но когда мы говорим про Крайний Север, уровень доходов здесь должен быть выше, и это, я думаю, главное, к чему мы должны сегодня стремиться».

Губернатор также подчеркнул, что потребности региона, которые не попадают по разным причинам в общероссийские программы, должны быть учтены в программе развития Дальнего Востока.

«Важно, чтобы человек, принявший решение работать на Колыме, понимал, что он едет за большой зарплатой. У нас есть проблема сегодня и в бюджетном секторе. Многие уезжают и имеют право уехать, отработав на Колыме 30−40 лет, может быть, меньше. Но тогда должна быть их замена, у нас должен быть приток — так, как было всегда в Советском Союзе. Тогда сюда ехали работать за достойную зарплату. И надо сделать работу здесь престижной. Это тоже должны быть изменения, и я считаю, на федеральном уровне. Потому что отдавать это на откуп местной думы — это значит в том числе дополнительные нагрузки на местный бюджет», — также аргументировал необходимость перемен Сергей Носов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что губернатор Колымы Сергей Носов обязан спланировать свою работу и развитие доверенной ему территории. При этом, по мнение полпреда, важно, чтобы понимание, как развивать область, было одинаковым на всех уровнях власти.

Юрий Трутнев обратил внимание на то, что по запасам полезных ископаемых Магаданская область является одной из богатейших в России, занимая первое место по запасам серебра и находясь в пятёрке регионов по запасам золота.

«Но, к сожалению, всё это не сделало жителей Магаданской области счастливыми. Нужно понять, что необходимо делать, чтобы быстрее развивалась экономика, чтобы создавались условия для развития социальной сферы», — отметил Юрий Трутнев.