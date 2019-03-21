Вашингтон, 21 марта, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Пентагон решил перепроверить летчиков после падения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, передает телеканал CNN.

Oleg V. Belyakov Boeing 737-8 MAX

В числе проверяемых, помимо прочих, будут и летчики президентских самолетов Air Force One. Решение о переаттестации летчиков принял начальник штаба американских военно-воздушные сил генерал Дэвид Голдфейн из-за крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. Американское командование хочет убедиться, что летчики ВВС Соединенных Штатов готовы эффективно действовать в случае возникновения нештатных ситуаций в полете, в том числе при отключении режима автопилота.

Напомним, 10 марта 2019 в Эфиопии разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Авиакатастрофа унесла жизни 157 пассажиров. В октябре 2018 года аналогичный Boeing 737 MAX 8 упал в Яванское море. Тогда погибло 189 человек.

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